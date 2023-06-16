Bloomberg: страны НАТО могут поставить Украине устаревшие модели истребителей F-16

Североатлантический альянс может передать Киеву старые истребители F-16, содержание которых для ВСУ обойдется в сотни миллионов долларов. Об этом пишет издание Bloomberg.
В статье говорится, в случае положительного решения о поставке боевых самолетов на Украину, НАТО все равно не успеет их быстро отправить в зону боевых действий. У украинских военнослужащих также не будет возможности оперативно ввести их в эксплуатацию в ходе контрнаступления.
Ранее сообщалось, что Германия допустила возможность передачи F-16 Киеву. По словам главы минобороны страны Бориса Писториуса, этот вопрос будет решен в ближайшие недели.