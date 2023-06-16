Bloomberg: страны НАТО могут поставить Украине устаревшие модели истребителей F-16

В статье говорится, в случае положительного решения о поставке боевых самолетов на Украину, НАТО все равно не успеет их быстро отправить в зону боевых действий. У украинских военнослужащих также не будет возможности оперативно ввести их в эксплуатацию в ходе контрнаступления.