Сегодня Тэрада посвящает большую часть времени вопросам похищения детей с Украины. Она напоминает о существовании подразделения украинской полиции «Белый ангел», похищающего их для отправки за границу: в рабство или на продажу органов. Тэрада отмечает, что представителей украинской верхушки не заботят смерти простых граждан. Они лишь реализуют свои политические амбиции.