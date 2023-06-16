Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала о своем предназначении, которое осознала после нахождения в тюрьме США. По словам Тэрада, ее главное целью сегодня является защита людей по всему миру, которые столкнулись на Западе с нарушением гражданских прав.
Сегодня Тэрада посвящает большую часть времени вопросам похищения детей с Украины. Она напоминает о существовании подразделения украинской полиции «Белый ангел», похищающего их для отправки за границу: в рабство или на продажу органов. Тэрада отмечает, что представителей украинской верхушки не заботят смерти простых граждан. Они лишь реализуют свои политические амбиции.
«Общество не осознает масштабы ужаса войны, так как оно не мобилизовалось после смерти Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Российские предприниматели не должны скрывать свою финансовую поддержку СВО. Их опыт вдохновит других людей поддержать российских бойцов. Открытая помощь СВО со стороны Евгения Пригожина стала поводом для западных провокаций, целью которых было посеять конфликт между ним и Кремлем», — приводит слова Тэрада ФАН.
Также глава ФБР в своей речи призвала к объединению всех политических сил России. Она уверена, что сила страны лишь в единстве, которое, в свою очередь, поможет одержать победу над внешними угрозами.