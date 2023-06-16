Семейство Lada Iskra заменит снимаемые с производства автомобили Granta

Место модельной линейки Lada Granta, которую планируется вывести из производства к 2027 году, займет новое семейство автомобилей, получившее название Lada Iskra, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
По его словам, решение об использовании в названии слов русского языка утверждено правлением компании. Именно под таким брендом будет реализовываться целое семейство новых моделей, сборка которых начнется в конце следующего года, пояснил руководитель предприятия.
В продажу, согласно планам, машины поступят в 2025 году. Дизайн новой линейки будет перекликаться с флагманом АвтоВАЗа — Lada Vesta, отметил Соколов.
Сейчас в распоряжении АвтоВАЗа находится несколько производственных площадок, размещенных в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. На них выпускаются четыре семейства автомобилей: Vesta, Largus, Granta и Niva.