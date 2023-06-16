Кремль: Путин встретится с главой ОАЭ Аль Нахайяном на ПМЭФ 16 июня

Президент России Владимир Путин встретится с коллегой из ОАЭ Аль Нахайяном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Лидеры двух стран поднимут на обсуждение актуальные вопросы текущей повестки в пятницу, 16 июня 2023 года. Известно, что официальный Абу-Даби является основным гостем на мероприятии в Северной столице РФ.
«В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума президент России проведет... переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном», — указано в соответствующей публикации.
Также в этот день российский лидер примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. В своем выступлении Путин поделится детализированной оценкой сложившейся в экономике государства ситуации.