Журналист NYP столкнулся с хамством Байдена после вопроса об украинском досье в ФБР

Президент США Джо Байден назвал вопрос журналиста NYP об Украине тупым. Об этом рассказали на телеканале Fox News.
Журналист американского издания Стивен Нельсон столкнулся с хамством Байдена после вопроса об украинском досье в ФБР. Представитель СМИ поинтересовался, почему президента называют «Большим парнем» в документах спецслужб.
«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — озвучил глава государства.
Ранее бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп упрекнул Байдена во взяточничестве. По словам политика, действующий американский президент мог получать средства от энергетической компании с Украины.