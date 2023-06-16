Обозреватели Washington Post объяснили, почему Киев решил начать контрнаступление

Украина начала масштабное наступление ВСУ на позиции российской армии из-за желания показать Западу успехи на передовой до прихода зимы. Таким мнением поделились обозреватели издания The Washington Post Дэвид Стерн и Саманта Шмидт.
«Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы», — отметили аналитики.
По их словам, при этом операция Киева пошла не по плану. По этой причине ВСУ стали терять военную технику и людей из личного состава без существенных достижений в зоне боевых действий.
Ранее американский полковник Дик Блэк сообщал, что украинская армия в ходе контрнаступления столкнулась со «стальной стеной». Он отметил, что ВС РФ уже уничтожили 160 танков и 360 бронемашин ВСУ, в том числе Leopard и БМП Bradley.