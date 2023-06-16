Представитель ГУР МО Украины заявил, что Буданов здоров и продолжает работу

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов прекрасно себя чувствует и занимается ответственной работой. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов.
По его словам, он лично встречался с Будановым, который полностью здоров, полон планов и имеет большое количество задач.
Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов находится в тяжелом состоянии в госпитале в Берлине из-за ранений, полученных в результате российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве 29 мая. С этого времени Буданов на публике не появлялся.