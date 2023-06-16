Голливудская звезда Аль Пачино в четвертый раз стал отцом. У 83-летнего актера и 29-летней возлюбленной Нур Альфалла родился ребенок.
Пол малыша пока не сообщают, но, по словам знакомых, оба родителя в полном восторге от события, пишет портал TMZ. Ранее Пачино потребовал сделать генетический тест, потому что сомневался в своем отцовстве. Он был уверен, что из-за проблем со здоровьем бесплоден, поэтому новость стала для него неожиданной. Коллега и давний приятель Робер де Ниро поздравил Аль Пачино с прибавлением в семействе.
Напомним, у Пачино уже есть дети от предыдущих отношений: 33-летняя Джули Мари, которую родила преподавательница актерского мастерства Яна Тэррант, а также 22-летние близнецы Антон и Оливия от актрисы Беверли Д’Анджело.