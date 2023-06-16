Аль Пачино в четвертый раз стал отцом

Пол малыша пока не сообщают, но, по словам знакомых, оба родителя в полном восторге от события, пишет портал TMZ. Ранее Пачино потребовал сделать генетический тест, потому что сомневался в своем отцовстве. Он был уверен, что из-за проблем со здоровьем бесплоден, поэтому новость стала для него неожиданной. Коллега и давний приятель Робер де Ниро поздравил Аль Пачино с прибавлением в семействе.