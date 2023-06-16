С Новым Годом!

Politico: прошедший обучение в США пилот ВВС Украины погиб в одном из первых боевых вылетов

Армия
Politico: прошедший обучение в США пилот ВВС Украины погиб в одном из первых боевых вылетов

Прошедший курс специальной подготовки в Соединенных Штатах украинский пилот Владислав Савельев погиб во время одного из первых боевых вылетов в зоне спецоперации. Об этом пишет обозреватель Politico Лара Селигман.

«Для большинства иностранных пилотов это воплощение мечты — финансируемая США языковая подготовка и летная школа», — высказался американский отставной полковник Джеффри Фишер.

Известно, что Савельев был пилотом истребителя МиГ-29 и в марте текущего года закончил двухгодичную программу обучения с иностранными инструкторами. Его ликвидировали в одном из первых боев в зоне СВО, говорится в статье.

#ввс украины #США #савельев