Politico: прошедший обучение в США пилот ВВС Украины погиб в одном из первых боевых вылетов

Прошедший курс специальной подготовки в Соединенных Штатах украинский пилот Владислав Савельев погиб во время одного из первых боевых вылетов в зоне спецоперации. Об этом пишет обозреватель Politico Лара Селигман.
«Для большинства иностранных пилотов это воплощение мечты — финансируемая США языковая подготовка и летная школа», — высказался американский отставной полковник Джеффри Фишер.
Известно, что Савельев был пилотом истребителя МиГ-29 и в марте текущего года закончил двухгодичную программу обучения с иностранными инструкторами. Его ликвидировали в одном из первых боев в зоне СВО, говорится в статье.