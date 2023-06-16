С Новым Годом!

РИА Новости: Британия не на шутку встрепенулась после слов Медведева об ударах России

Политика
РИА Новости: Британия не на шутку встрепенулась после слов Медведева об ударах России

Слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева об ударах Москвы по кабелям связи вызвали бурную реакцию на Западе. Об этом рассказал журналист Сергей Савчук.

Политик констатировал причастность западных стран к подрыву «Северных потоков». В таком случае России следует рассмотреть возможность нанесения ударов по подводным кабелям связи, которые соединяют зарубежные государства, добавил Медведев. После этих слов Британия встрепенулась и направила свои силы в Северное море, чтобы предотвратить потенциальную атаку российских сил.

Авторы РИА Новости обратил внимание на паническую реакцию Лондона. По словам Савчука, хитрый трюк Медведева раскрыл истинное лицо Запада.

«Британские и американские СМИ буквально взорвались десятками схожих алармистских, а местами и откровенно панических публикаций», — говорится в материале.

Как утверждает Савчук, реакция западных стран свидетельствует об ответственности Европы и США за инцидент с «СП». Журналист привел в своей статье английское выражение, которое переводится как «виновный всегда живет в напряжении».

#британия #медведев #россия #удары