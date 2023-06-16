Слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева об ударах Москвы по кабелям связи вызвали бурную реакцию на Западе. Об этом рассказал журналист Сергей Савчук.
Политик констатировал причастность западных стран к подрыву «Северных потоков». В таком случае России следует рассмотреть возможность нанесения ударов по подводным кабелям связи, которые соединяют зарубежные государства, добавил Медведев. После этих слов Британия встрепенулась и направила свои силы в Северное море, чтобы предотвратить потенциальную атаку российских сил.
Авторы РИА Новости обратил внимание на паническую реакцию Лондона. По словам Савчука, хитрый трюк Медведева раскрыл истинное лицо Запада.
«Британские и американские СМИ буквально взорвались десятками схожих алармистских, а местами и откровенно панических публикаций», — говорится в материале.
Как утверждает Савчук, реакция западных стран свидетельствует об ответственности Европы и США за инцидент с «СП». Журналист привел в своей статье английское выражение, которое переводится как «виновный всегда живет в напряжении».