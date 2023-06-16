РИА Новости: Британия не на шутку встрепенулась после слов Медведева об ударах России

Политик констатировал причастность западных стран к подрыву «Северных потоков». В таком случае России следует рассмотреть возможность нанесения ударов по подводным кабелям связи, которые соединяют зарубежные государства, добавил Медведев. После этих слов Британия встрепенулась и направила свои силы в Северное море, чтобы предотвратить потенциальную атаку российских сил.