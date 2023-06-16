Минобороны РФ: более 10 тысяч участников СВО получили выплаты за личное уничтожение бронетехники

Более 10 тысяч российских военнослужащих с начала спецоперации на Украине получили специальные выплаты за личное уничтожение и захват вражеской бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 военных», — говорится в сообщении.
Известно, что в 2023 году с 1 января по 31 мая специальные выплаты получили 3193 человека, уничтожившие 4415 единиц военной техники ВСУ, включая западные образцы.