Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра

Очередной пепловый выброс сделал вулкан Эбеко, который расположен на курильском острове Парамушир. Максимальная высота шлейфа составила 1,5 километра, сообщило МЧС по Сахалинской области.
Последствий на земле для гражданского населения не зафиксировано. Пепловый шлейф распространился на расстояние примерно в пять километров в северном направлении.
В экстренные службы жалоб от местных жителей не поступало. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее на Филиппинах произошло извержения вулкана Майон. В результате властям пришлось эвакуировать около 14 тысяч человек из зоны стихийного бедствия.