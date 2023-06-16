Baza: подполковник Селезнев получил ранение при обстреле отдела полиции под Курском

Украинская армия обстреляла полицейский отдел и кинотеатр «Мир» в поселке Глушково Курской области, пишет издание Baza. В результате атаки пострадал подполковник Александр Селезнев – врио главы ОМВД по Глушковскому району.
Офицер получил осколочное ранение левой лопатки. Кроме этого, в результате обстрела со стороны украинских войск пострадала 61-летняя местная жительница. Все они были доставлены в курское медучреждение, заявляет издание со ссылкой на осведомленные источники.
Прочей информации о пострадавших и последствиях обстрела не озвучивалось. Губернатор Курской области Роман Старовойт пока никак не комментировал соответствующие данные.