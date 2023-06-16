Посол Казахстана в России Кошебаров сложил свои полномочия

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев оставил свой пост в связи с переходом на новую должность. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Кошебаров представлял интересы Казахстана в Москве с 2020 года. После увольнения он вступит в должность главы администрации Восточно-Казахстанской области. В этот же день своим указом Токаев освободил от занимаемой позиции нынешнего председателя региона Даниала Ахметова.
Ранее стало известно, что Токаев отказался участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Причины такого решения президент Казахстана не озвучил.