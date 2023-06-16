Посол Казахстана в России Кошебаров сложил свои полномочия

Кошебаров представлял интересы Казахстана в Москве с 2020 года. После увольнения он вступит в должность главы администрации Восточно-Казахстанской области. В этот же день своим указом Токаев освободил от занимаемой позиции нынешнего председателя региона Даниала Ахметова.