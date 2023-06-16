Основатель Microsoft Билл Гейтс в пятницу встретится с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин в 16 июня примет в Пекине основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая.
В среду, 14 июня Гейтс прибыл в Пекин впервые с 2019 года, о чем он писал в своем Twitter-аккаунте. Американский миллиардер находится в Китае по делам своего благотворительного фонда.
В частности, в КНР основатель Microsoft намерен повидаться со своими китайскими партнерами, с которыми сотрудничает Фонд Билла и Мелинды Гейтс по проблемам мирового здравоохранения. В своих соцсетях бизнесмен отмечал, что у Поднебесной имеется масштабный опыт решения задач инновационными методами. Этот опыт, убежден миллиардер, нужно перенимать и остальным в мире.