Основатель Microsoft Билл Гейтс в пятницу встретится с Си Цзиньпином в Пекине

В частности, в КНР основатель Microsoft намерен повидаться со своими китайскими партнерами, с которыми сотрудничает Фонд Билла и Мелинды Гейтс по проблемам мирового здравоохранения. В своих соцсетях бизнесмен отмечал, что у Поднебесной имеется масштабный опыт решения задач инновационными методами. Этот опыт, убежден миллиардер, нужно перенимать и остальным в мире.