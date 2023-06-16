ВСУ обстреляли «натовской» артиллерией два района Донецка

Украинская армия утром 16 июня выпустила еще 11 «натовских» снарядов 155-мм калибра по Донецку, проинформировало представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК. Под огнем оказались Кировский и Куйбышевский районы столицы ДНР.
Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, боевики открыли огонь в 06:35 и 06:40 по местному времени. Украинские формирования обстреливали Донецк с позиций в Нетайлово и Кураховке. В 06:35 боевики выпустили шесть 155-мм снарядов по Куйбышевскому району, вскоре также пять «прилетов» зафиксировали уже в Кировском районе.
Куйбышевский район находится на западе Донецка, Кировский – на юго-западе. Информации о пострадавших и разрушениях пока не озвучивалось.