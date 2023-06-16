С Новым Годом!

Посол Флейк: Швеция вряд ли станет членом НАТО до саммита в Вильнюсе

Политика
Посол Флейк: Швеция вряд ли станет членом НАТО до саммита в Вильнюсе

Едва ли в вопросе вступления Швеции в НАТО появится какой-либо прогресс до саммита Альянса в Вильнюсе. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в Анкаре Джефф Флейк.

По планам, соответствующее мероприятие состоится 11-12 июля. Дипломат при этом не исключил, что принятие Швеции в НАТО пройдет сразу же после первого заседания в Вильнюсе. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

«Едва ли мы увидим подвижки до Вильнюса. Все еще кажется более вероятным, что это может произойти в Вильнюсе», — сообщил Флейк.

Ранее на завершение процесса присоединения Швеции к Альянсу выразил надежду госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, предостерег страны-участницы НАТО от таких темпов.

#швеция #саммит в вильнюсе #вступление в НАТО