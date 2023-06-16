Российские бойцы устроили засаду и пленили 17 украинских солдат под Новобахмутовкой

Грамотные действия российских военнослужащих позволили взять в плен 17 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новорбахмутовки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
Противник предпринял попытку атаки и попал в засаду. Сдавшимися оказались бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Согласно полученной информации, украинских военнослужащих отправили вперед без поддержки артиллерии, в результате чего погибли десятки солдат.
Ранее газета Washington Post в своем материале назвала причину начала затянувшегося контрнаступления. Журналисты издания считают, что время начало поджимать и Запад потребовал от киевских властей конкретных результатов финансовой и военной помощи.