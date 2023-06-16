Полянский усомнился в проведении расследования по «СП» властями ФРГ, Дании и Швеции

Россия имеет сомнения относительно проведения расследования теракта на «Северных потоках» со стороны Германии, Дании и Швеции. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Дипломат отметил, что данный теракт невозможно было осуществить без государственной поддержки. На сегодняшний день России стало еще очевиднее, что страны, «мягко говоря, не торопятся» с расследованием произошедшего на трубопроводах.
«Если они вообще ведутся — в последнее время у нас начали возникать сомнения на этот счет», — говорится в сообщении в Telegram-канале Полянского.
Постпред добавил, что данный вопрос по-прежнему остается открытым. Россия намерена вернуться к нему в подходящее для этого время, если ситуация с расследованием не изменится.