Ошибочная политика Запада, враждующего с Россией, может привести мир к ядерной катастрофе. Об этом говорится в публикации китайской газеты South China Morning Post.
Обозреватель Джонатан Пауэр напомнил о статье писателя Джорджа Оруэлла, написанной в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Тогда фантаст условно разделил мир на СССР, Китай и Запад. Он выразил уверенность, что ядерное оружие способно прекратить конфликты между державами, однако ценой «мира, который не будет миром».
«Если мы хотим двигаться к ужасному исходу, который предсказал Оруэлл, то можно продолжать двигаться в выбранном направлении», — заявил Пауэр.
Журналист добавил, что для избежания катастрофы миру необходимо «очнуться». Он призвал страны полностью изменить политику в отношении РФ.
Пауэр также напомнил, что советские и российские лидеры пытались выстроить дружественные отношения с США. Однако после Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер западным руководителям не хватает «мудрого подхода».