SCMP: борьба Запада с Россией может спровоцировать ядерную катастрофу

Обозреватель Джонатан Пауэр напомнил о статье писателя Джорджа Оруэлла, написанной в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Тогда фантаст условно разделил мир на СССР, Китай и Запад. Он выразил уверенность, что ядерное оружие способно прекратить конфликты между державами, однако ценой «мира, который не будет миром».