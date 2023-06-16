Daily Mail: украинцы возмутились, что их дети учат русский язык в школах Великобритании

Беженцы с Украины пожаловались, что их детей заставляют учить русский язык в начальных школах Великобритании. Об этом говорится в публикации издания Daily Mail.
По словам обозревателя Ника Крэйвена, украинцы узнали о данном факте «с ужасом». Родители недоумевают, как в британских школах могут учить русский язык в текущих «обстоятельствах». Они назвали это «бестактным».
«В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас?» — возмутилась одна из украинок.
Руководство школы объяснило, что в учреждении обучаются дети из разных стран. Они хотят, чтобы каждый ребенок чувствовал себя «в равной степени значимым». При этом ранее школа уже уделила внимание изучению украинского языка, поэтому сейчас преподаватели решили поступить схожим образом и с русским.