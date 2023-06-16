Daily Mail: украинцы возмутились, что их дети учат русский язык в школах Великобритании

Руководство школы объяснило, что в учреждении обучаются дети из разных стран. Они хотят, чтобы каждый ребенок чувствовал себя «в равной степени значимым». При этом ранее школа уже уделила внимание изучению украинского языка, поэтому сейчас преподаватели решили поступить схожим образом и с русским.

