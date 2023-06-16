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Огонь охватил склад для хранения пуха под Курском

Происшествия
Огонь охватил склад для хранения пуха под Курском

Пожар на площади около 2000 квадратных метров произошел на складе для хранения пуха в Курской области. Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 2:29 по местному времени. На данный момент тушение возгорания продолжается. Об этом передает РИА Новости.

«Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенном рангу», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Уточняется, что огонь охватил два здания — производственное и административное. По предварительной информации, никто не пострадал.

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