ВСУ пытались атаковать врио губернатора Херсонской области снарядами Excalibur

Украинские войска совершили попытку покушения на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. По словам самого чиновника, это произошло 9 июня.
Сальдо заявил, что для атаки противник использовал более десяти управляемых снарядов M982 Excalibur британского производства. Они были выпущены по местам предполагаемого нахождения врио губернатора в Херсонской области.
По словам Сальдо, приказ ВСУ отдали глава ГУР Кирилл Буданов и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела пострадало мирное население, сильные повреждения получили пункты временно размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке, добавил чиновник в Telegram.