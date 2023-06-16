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ВСУ пытались атаковать врио губернатора Херсонской области снарядами Excalibur

Происшествия
ВСУ пытались атаковать врио губернатора Херсонской области снарядами Excalibur

Украинские войска совершили попытку покушения на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. По словам самого чиновника, это произошло 9 июня.

Сальдо заявил, что для атаки противник использовал более десяти управляемых снарядов M982 Excalibur британского производства. Они были выпущены по местам предполагаемого нахождения врио губернатора в Херсонской области.

По словам Сальдо, приказ ВСУ отдали глава ГУР Кирилл Буданов и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела пострадало мирное население, сильные повреждения получили пункты временно размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке, добавил чиновник в Telegram.

#Херсонская область #всу #сальдо