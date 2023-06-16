Беспилотник попытался атаковать вышку связи в Курской области

Мощный взрыв прогремел на территории Курской области. Предположительно, причиной хлопка стал беспилотник.
По данным Telegram-канала Baza, целью дрона был объект энергетической инфраструктуры. Однако аппарат лишь задел его по касательной и врезался в административное здание предприятия «Белполь».
Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Официальные власти пока никак не комментировали этот инцидент. Остальные подробности случившегося уточняются.
Территория Курской области граничит с Украиной. Населенные пункты региона часто подвергаются атакам со стороны ВСУ. На днях у резервуарного парка нефтебазы упал БПЛА. Пострадавших нет.