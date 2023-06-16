Минимум 15 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Канаде

Микроавтобус и грузовик столкнулись на магистрали недалеко от канадского города Кэрберри провинции Манитоба. Об этом передает телеканал CTV.
После столкновения микроавтобус вылетел в кювет и сгорел. Смертельные травмы получили минимум 15 человек, еще десять пострадали. Большинство пассажиров были пенсионерами, уточняет телеканал.
К месту трагедии выдвинулись медицинские бригады из всех близлежащих населенных пунктов и Виннипега, который расположен в 170 километрах от Кэрберри и является административным центром региона. Дополнительно в район прилетели вертолеты с врачами. Информация о состоянии пострадавших не приводится.