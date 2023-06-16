Минимум 15 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Канаде

К месту трагедии выдвинулись медицинские бригады из всех близлежащих населенных пунктов и Виннипега, который расположен в 170 километрах от Кэрберри и является административным центром региона. Дополнительно в район прилетели вертолеты с врачами. Информация о состоянии пострадавших не приводится.