Республиканец Комер: семья Байдена могла получить взятки до $30 млн от иностранцев

Республиканец отметил, что сведения о возможных коррупционных схемах Байденов передал «самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный» информатор Федерального бюро расследований (ФБР). По словам Комера, вознаграждение за информацию превысило 200 тыс. долларов.