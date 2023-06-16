Республиканец Комер: семья Байдена могла получить взятки до $30 млн от иностранцев

Члены семьи президента США Джозефа Байдена могли незаконно получить до 30 миллионов долларов от иностранных лиц. Эта сумма троекратно превышает первоначальную оценку, заявил председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.
Республиканец отметил, что сведения о возможных коррупционных схемах Байденов передал «самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный» информатор Федерального бюро расследований (ФБР). По словам Комера, вознаграждение за информацию превысило 200 тыс. долларов.
«У нас имеются больше поступающих банковских записей, мы собираемся на этой неделе увеличить (оценку) 10 миллионов. Думаю, что дойдем до 20-30 миллионов долларов», — сказал конгрессмен в интервью Fox News.
Однако властям приказали «отступить» от расследования нарушений семьи Байдена, добавил Комер. В этом случае представитель республиканского лагеря вновь сослался на источники в рядах спецслужбистов.