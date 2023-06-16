«Не усугубляйте». Бельгийский экономист призвала ЕС не трогать замороженные активы ЦБ РФ

Если в Евросоюзе решат инвестировать замороженные российские активы для того, чтобы получать дивиденды и использовать эти деньги для помощи Украине, это будет не лучшая идея. Ведь после отмены санкций Россия имеет право потребовать возвращения своих средств, а значит любые инвестиции с их использованием очень рискованны.
Такое предупреждение в материале для бельгийской деловой газеты L'Echo высказала сотрудник брюссельского института Брейгель Мария Демертцис. Перевод публикации на русский язык приводит информационный портал «ИноТВ».
По мнению Демертцис, европейцам лучше вообще не трогать замороженные российские деньги.
Но Евросоюз за 15 месяцев, прошедших с начала российской военной спецоперации, выделил Украине помощь на сумму в 62 миллиарда евро. И Брюссель не собирается останавливаться, наращивая давление на европейские страны, заставляя их изыскивать все новые возможности продолжать оказывать помощь киевскому режиму.
В конце концов в Евросоюзе решили, что можно получать доход с замороженных в рамках санкций резервов российского Центробанка. И начали изучать, каким образом эти средства можно инвестировать, чтобы получить в итоге максимальные дивиденды для передачи их Украине.
«Даже если это не попытка присвоения активов ЦБ РФ, а скорее способ получения дохода, это не очень хорошая идея», – предостерегает Демертцис авторов данной инициативы.
Согласно оценкам Запада, санкции против российского банковского сектора привели к тому, что на счетах зарубежных банков было заморожено порядка 300 миллиардов долларов валютных резервов Банка России. Из этих денег примерно две трети остались в Евросоюзе – 191 миллиард евро в Бельгии, и 21 миллиард в других европейских государствах.
«Действующие правила предусматривают, что при снятии санкций в будущем владельцы активов (а именно ЦБ) должны вернуть их в полном объеме плюс причитающиеся проценты, как это было согласовано в договоре до введения санкций, но за вычетом затрат на управление этими активами в период действия санкций», – напоминает бельгийский экономист.
При этом в Евросоюзе предполагают, что могут в период действия санкций самостоятельно управлять российскими активами и уже в течение первого года получить доход от 600 миллионов евро до 4,7 миллиарда евро.
Однако любое инвестирование всегда связано с рисками, отмечает специалист. Поэтому Евросоюз, для того чтобы получить возможность использовать эти средства для получения дохода, должен сначала доказать, что в случае неудачных инвестиций, он сможет восполнить владельцу средств убытки в соответствии с юридическими обязательствами.
К тому же само создание фонда для управления активами Центробанка РФ является довольно дорогим удовольствием, отмечает автор статьи. А по правилам Евросоюза Брюссель не должен тратить деньги на управление средствами той страны, против которой он вводит санкции.
И наконец, авантюра с инвестированием замороженных российских денег, помимо экономических рисков несет и риски юридические. Ведь нет уверенности в том, что международный суд одобрит такой способ получения дохода.
«В документе ЕС подчеркивается важность международного сотрудничества для оправдания таких действий. Это призыв к легитимности. Почему ЕС, большой сторонник многостороннего подхода, активно идет на такой риск?» – интересуется Демертцис.
К тому же попытка инвестировать такую большую сумму – 200 миллиардов евро – на короткий период времени является очень непростым делом. Для того, чтобы получить ощутимый доход, Евросоюзу нужно вложить как можно большую сумму на короткий срок. Но подобная операция может вызвать волатильность на рынке.
А это значит, что Евросоюзу лучше воздержаться от искушения и не усугублять и без того сложную ситуацию, заключает экономист.