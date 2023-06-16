«Не усугубляйте». Бельгийский экономист призвала ЕС не трогать замороженные активы ЦБ РФ

Если в Евросоюзе решат инвестировать замороженные российские активы для того, чтобы получать дивиденды и использовать эти деньги для помощи Украине, это будет не лучшая идея. Ведь после отмены санкций Россия имеет право потребовать возвращения своих средств, а значит любые инвестиции с их использованием очень рискованны.