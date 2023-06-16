«Инсценировка похищения»: пресс-служба Пригожина представила справку о «захвате» нефтяника Башарова ИГИЛ

В Сети появились сведения о «похищении» сотрудника компании «Европолис» Константина Башарова в Сирии. Однако пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поставила под сомнение эти слухи.
Издание URA.RU обратилось в пресс-службу с просьбой прокомментировать информацию о «захвате» россиянина. Издание уточнило, что согласно полученной информации, Башаров был похищен боевиками ИГИЛ✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). На это пресс-служба опубликовала справку службы безопасности. В ней допускается, что сотрудник вступил в мошеннический сговор с целью материального обогащения.
«Можно сделать вывод о наличии умысла у Башарова на инсценировку своего похищения, возможно с привлечением сообщников, целью которого является материальное обогащение путем мошеннических действий», — говорится в документе.
Башаров грубо нарушил все установленные регламенты, выехав с охраняемой территории. В связи с этим у СБ возникло предположение, что он воспользовался распространенным способом вымогательства. На данный момент это является основной версией, однако расследование продолжается.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация