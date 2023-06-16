«Инсценировка похищения»: пресс-служба Пригожина представила справку о «захвате» нефтяника Башарова ИГИЛ

Издание URA.RU обратилось в пресс-службу с просьбой прокомментировать информацию о «захвате» россиянина. Издание уточнило, что согласно полученной информации, Башаров был похищен боевиками ИГИЛ✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). На это пресс-служба опубликовала справку службы безопасности. В ней допускается, что сотрудник вступил в мошеннический сговор с целью материального обогащения.