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«Инсценировка похищения»: пресс-служба Пригожина представила справку о «захвате» нефтяника Башарова ИГИЛ

Общество
«Инсценировка похищения»: пресс-служба Пригожина представила справку о «захвате» нефтяника Башарова ИГИЛ

В Сети появились сведения о «похищении» сотрудника компании «Европолис» Константина Башарова в Сирии. Однако пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поставила под сомнение эти слухи.

Издание URA.RU обратилось в пресс-службу с просьбой прокомментировать информацию о «захвате» россиянина. Издание уточнило, что согласно полученной информации, Башаров был похищен боевиками ИГИЛ✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). На это пресс-служба опубликовала справку службы безопасности. В ней допускается, что сотрудник вступил в мошеннический сговор с целью материального обогащения.

«Можно сделать вывод о наличии умысла у Башарова на инсценировку своего похищения, возможно с привлечением сообщников, целью которого является материальное обогащение путем мошеннических действий», — говорится в документе.

Башаров грубо нарушил все установленные регламенты, выехав с охраняемой территории. В связи с этим у СБ возникло предположение, что он воспользовался распространенным способом вымогательства. На данный момент это является основной версией, однако расследование продолжается.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
#константин башаров #Сирия #похищение