«Таких подонков надо истреблять»: Пригожин – о депутатах, не считающихся с мнением родных погибших в СВО бойцов

К основателю «оркестра» обратилось издание «Вид сбоку». По информации редакции, рязанские депутаты отказываются учитывать мнение родственников погибших, чтобы не превращать город в «галерею». Как считает Пригожин, установка регламента для памятных досок является недопустимой. Он предложил депутатам взять в руки автомат и отправиться на фронт.