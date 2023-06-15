«Таких подонков надо истреблять»: Пригожин – о депутатах, не считающихся с мнением родных погибших в СВО бойцов

Депутаты Рязанской городской думы предлагают установить регламент для мемориальных досок и памятников на могилах погибших в спецоперации вопреки желанию их родственников. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал мнение об инициативе.
К основателю «оркестра» обратилось издание «Вид сбоку». По информации редакции, рязанские депутаты отказываются учитывать мнение родственников погибших, чтобы не превращать город в «галерею». Как считает Пригожин, установка регламента для памятных досок является недопустимой. Он предложил депутатам взять в руки автомат и отправиться на фронт.
«И поэтому таких надо, подонков, истреблять, если они имеют мнение о том, что не надо учитывать мнение родственников, это их обязанность учитывать мнение родственников», — опубликовала слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Он напомнил депутатам, что учитывать мнение родственников погибших в СВО является их обязанностью. Однако вместо этого парламентарии «заботятся об эстетике городской среды».