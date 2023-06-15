Политолог Михеев: форумы, подобные ПМЭФ, очень важны для России

Антироссийские санкции и попытки изоляции РФ на мировой арене стали для Запада одним из главных инструментов давления на Москву. Поэтому для России так важны мероприятия, подобные проходящему в Санкт-Петербурге международному энергетическому форуму – ПМЭФ-2023, куда приезжает большое число представителей иностранного бизнеса.
Об этом в эфире своей передачи «Железная логика» на радио «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев.
По его словам, если Россия пойдет на поводу у западной логики, и сама начнет отказываться от контактов с иностранными партнерами, в частности, скажет «зачем нам этот форум?», она тем самым поможет своим противникам изолировать себя.
«Я считаю, что надо проводить ПМЭФ, надо приглашать гостей, надо с ними вести переговоры, надо заключать контракты и развивать экономику. Важно в конкретной ситуации показывать, что у нас продолжается активная экономическая, культурная, информационная жизнь, чтобы не давать повод нашим врагам подавить нашу волю и дух к жизни», – объяснил политолог.
По его словам, хорошо, что на Петербургский форум приезжают иностранцы. И не так важно, будут ли в итоге с ними заключены какие-то сделки, хотя, конечно, лучше, если они будут заключены. Но все же главное – это, чтобы они приезжали и демонстрировали всему миру, что им интересно сотрудничество с Россией, что они знакомятся с российскими предложениями и показывают здесь свои, и значит, Россия не изолирована, подчеркнул Сергей Михеев.