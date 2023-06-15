Политолог Михеев: форумы, подобные ПМЭФ, очень важны для России

По его словам, хорошо, что на Петербургский форум приезжают иностранцы. И не так важно, будут ли в итоге с ними заключены какие-то сделки, хотя, конечно, лучше, если они будут заключены. Но все же главное – это, чтобы они приезжали и демонстрировали всему миру, что им интересно сотрудничество с Россией, что они знакомятся с российскими предложениями и показывают здесь свои, и значит, Россия не изолирована, подчеркнул Сергей Михеев.