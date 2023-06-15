Кедми: Путин смог нанести Западу неожиданный и болезненный удар

Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который напомнил о том, что в российский лидер в своей речи объявил о том, что Москва приостанавливает участие РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).