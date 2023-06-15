Кедми: Путин смог нанести Западу неожиданный и болезненный удар

Страны Запада очень боятся российских стратегических сил и поэтому они ведут дела так, чтобы не допустить военного конфликта с РФ. И в этой ситуации один из пунктов февральского Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стал для Соединенных Штатов и их союзников настоящим ударом.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который напомнил о том, что в российский лидер в своей речи объявил о том, что Москва приостанавливает участие РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Тогда по реакции Запада на эти слова Владимира Путина стало ясно, что подобного поворота никто там не ожидал.
Именно стратегические вооружения обеспечивают России подавляющее преимущество над западным военным блоком НАТО и являются главной гарантией ее безопасности, уверен Кедми.
«Они [страны Запада] боятся стратегических сил России. Именно поэтому они боятся военного конфликта с Россией. Главное мерило безопасности России – стратегические вооружения. И здесь Россия достигла беспрецедентных успехов, и оценка Путина очень правильная», – добавил израильский политолог.
Американские ракеты, по его словам, на 30 лет старше российских, не говоря уже о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, а у США – нет.
Министерство обороны Великобритании, оценив ситуацию в свете последних событий, уже поспешило заявить, что британская армия к боевым действиям не готова. И глава Генерального штаба Чехии – прекрасный профессиональный военный, по оценке Кедми – заявил, что чешская армия не готова вести боевые действия ни в одном регионе.
А в других странах Запада, добавил эксперт в заключение, ситуация еще хуже – это касается и танков, и тактического ядерного оружия.