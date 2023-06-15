Очевидцы заявили о мощном пожаре в деревне Мишково Калужской области

Крупный пожар вспыхнул в деревне Мишково Калужской области, сообщили очевидцы в социальных сетях. По словам свидетелей происходящего, огнем объят цыганский поселок.
Местные соцсети заполонили снимки пожара, запечатленные из разных точек Обнинска. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло в поселке, где живут цыгане – сперва загорелся один дом, после чего огонь перекинулся на соседние жилые строения.
Детали и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Информации о пострадавших не поступало, официальные органы и МЧС пока не подтверждали факт возгорания в Мишково.