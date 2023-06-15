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Власти США представили законопроект о передаче замороженных активов России в пользу Украины

Политика
Власти США представили законопроект о передаче замороженных активов России в пользу Украины

Американские сенаторы утвердили законопроект, позволяющий президенту США Джо Байдену изымать замороженные российские активы в пользу Украины. Его инициаторами выступили республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус.

Согласно тексту документа, все конфискованные средства пойдут на восстановление Украины. При этом американскому лидеру нельзя будет выводить их из-под ареста до прекращения боевых действий на Украине.

«(Это решение призвано. — Прим. ред.) предоставить Украине дополнительную помощь за счет активов, конфискованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов», — говорится в сообщении законодателей.

Страны Запада заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов после начала специальной военной операции. В Москве подобные действия осудили и назвали кражей, пригрозив судебными исками.

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