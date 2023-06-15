Власти США представили законопроект о передаче замороженных активов России в пользу Украины

Американские сенаторы утвердили законопроект, позволяющий президенту США Джо Байдену изымать замороженные российские активы в пользу Украины. Его инициаторами выступили республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус.
Согласно тексту документа, все конфискованные средства пойдут на восстановление Украины. При этом американскому лидеру нельзя будет выводить их из-под ареста до прекращения боевых действий на Украине.
«(Это решение призвано. — Прим. ред.) предоставить Украине дополнительную помощь за счет активов, конфискованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов», — говорится в сообщении законодателей.
Страны Запада заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов после начала специальной военной операции. В Москве подобные действия осудили и назвали кражей, пригрозив судебными исками.