Стало известно о планах Путина совершить рабочий визит в Турцию

Президент России Владимир Путин намерен посетить Турцию с рабочим визитом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Российский лидер ранее получил приглашение от своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом помощник президента уточнил, что конкретная дата переговоров и поездки Путина еще не обсуждались, передает «Интерфакс».
«Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию», — сообщил Ушаков.
Ранее он также прокомментировал возможность визита Путина на саммит БРИКС в ЮАР. По словам Ушакова, решение этого вопроса находится в «подвешенном» состоянии.