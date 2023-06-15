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В CAS зарегистрировали апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации

Спорт
В CAS зарегистрировали апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на рекомендацию МОК отозвать у организации признание.

Представители CAS 15 июня зарегистрировали апелляцию IBA на рекомендацию МОК лишить организацию статуса признания. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте суда.

В CAS отметили, что представители IBA, возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, также подали срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения. В МОК пока не высказывались на этот счет.

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