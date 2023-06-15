В CAS зарегистрировали апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации

В CAS отметили, что представители IBA, возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, также подали срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения. В МОК пока не высказывались на этот счет.