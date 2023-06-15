Певица Елена Север: российская аудитория не примет назад сбежавших звезд

Покинувшим Россию после начала спецоперации звездам не удастся вернуться к своей прежней аудитории в случае приезда на родину. Такого мнения придерживается певица и телеведущая Елена Север.
Знаменитость подчеркнула, что многие артисты уже осознали свою ошибку, а потому пытаются снять с себя статус иноагентов. Однако общество уже никогда не поменяет к убежавшим звездам отношение из-за их антироссийских высказываний, рассказала Север «Народным Новостям» на ПМЭФ-2023.
«Тем артистам, которые приняли решение обратное, будет невозможно ни вернуться, ни собрать зал. И не потому, что будут какие-то гонения, притеснения со стороны правительства, а именно потому, что люди просто не примут», — пояснила певица.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум также посетили певцы Николай Басков и Григорий Лепс. Они пообещали выплачивать участникам СВО по миллиону рублей за каждый подбитый западный танк.