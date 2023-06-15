Певица Елена Север: российская аудитория не примет назад сбежавших звезд

Знаменитость подчеркнула, что многие артисты уже осознали свою ошибку, а потому пытаются снять с себя статус иноагентов. Однако общество уже никогда не поменяет к убежавшим звездам отношение из-за их антироссийских высказываний, рассказала Север «Народным Новостям» на ПМЭФ-2023.