Захарова назвала способ возобновить нормальный диалог между Белградом и Приштиной

Российская сторона призывает власти Сербии принять решительные меры в отношении Приштины. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По словам дипломата, премьер Косово Альбин Курти не способен остановить «насилие против коренного сербского населения». Кроме того, она напомнила, что на деле все мирные предложения Приштины оказывались ложными, а потому договариваться с ней бесполезно.
«Необходимы срочные, решительные шаги, чтобы вернуть Приштину к нормальному диалогу с Белградом на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Время работает не в пользу мира и стабильности в регионе», — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что командующий силами НАТО для Косова генерал Анджело Микеле Ристучча посетит Белград. Он планирует провести встречу с президентом страны Александром Вучичем.