Эксперт Риттер заявил об ослаблении украинской армии в ходе контрнаступления из-за оружия НАТО

Бойцы ВСУ не способны использовать переданное странами НАТО вооружение должным образом. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее», — отметил он во время эфира на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
По его словам, украинская армия не знает, как пользоваться и ремонтировать западное оружие. По этой причине они становятся для ВС РФ легкой целью. Эксперт убежден, что никакие немецкие танки не смогут изменить ситуацию на передовой.
Риттер напомнил, что после начала контрнаступления ВСУ российские военные успешно ликвидируют натовское вооружение. Речь также идет о бронемашинах Leopard и БМП Bradley.