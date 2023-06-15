«От Куликова поля до Великой Отечественной». Главные предатели в истории России

В истории любого народа есть свои герои, которые приумножили его богатство, спасли от страшной напасти, стали образцом для подражания. Однако летопись человечества пишется не только ими, немаловажную роль играют и их оппоненты – предатели, которые изменили соратникам, единомышленникам, родине. Тысячелетняя история России, полная величайших свершений и трагических моментов, не отличается в этом от других.
Князь Олег Рязанский
Татаро-монгольское иго было тяжелой ношей для русских земель. Неоднократные набеги кочевников и выплата дани в Орду на долгое время замедлили развитие России. Однако с укреплением власти московских князей начался долгий путь по освобождению от этой зависимости. Одним из решающих этапов этой борьбы стала Куликовская битва.
Рязанский князь Олег Иоаннович уклонился участия в этом сражении, а после вступил в союз с ханом Мамаем и литовским князем Ягайло. Через несколько лет он выдал Москву на разграбление хану Тохтамышу. Современники были уверены, что Олег – предатель, чье имя проклято во веки веков.
Однако исследователи не исключают версии того, что рязанский князь был разведчиком в Орде. Договор с Мамаем позволил ему знать все детали похода ордынских войск на Москву. Эту информацию он мог передавать Дмитрию Ивановичу, будущему Донскому.
Андрей Курбский
Ближайший друг первого русского царя Ивана Грозного, член «Избранной рады», князь Андрей Курбский долгое время работал на благо России. Однако жестокая политика самодержца по отношению к боярству заставила последнего бежать в Литву. Получив такого ценного специалиста, польский король пожаловал ему несколько имений, а также включил в члены Королевской рады.
Там в «эмиграции» Курбский написал известный политический трактат, обвиняющий Грозного в деспотизме – «История о великом князе Московском». Однако реальное предательство произошло в 1564 году, когда князь возглавил одну из польских армий в войне против России.
Генерал Власов
По прошествии Великой Отечественной войны это имя стало нарицательным, обозначающее предателя. Более того, к власовцам пренебрежительно относились и сами нацисты. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер называл его «перебежавшей свиньей и дураком».
Попав в плен под Ленинградом генерал Андрей Власов сознательно пошел на сотрудничество с Третьим рейхом. Он консультировал немецкое командование как лучше бороться с советскими войсками. Впоследствии он организовал Русскую Освободительную армию (РОА), которая участвовала в борьбе против партизанского движения, совершала военные преступления против мирных граждан. В 1945 году после капитуляции Германии, он попал в плен к Красной Армии, а в следующем году признанный в государственной измене был повешен.