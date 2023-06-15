«От Куликова поля до Великой Отечественной». Главные предатели в истории России

Попав в плен под Ленинградом генерал Андрей Власов сознательно пошел на сотрудничество с Третьим рейхом. Он консультировал немецкое командование как лучше бороться с советскими войсками. Впоследствии он организовал Русскую Освободительную армию (РОА), которая участвовала в борьбе против партизанского движения, совершала военные преступления против мирных граждан. В 1945 году после капитуляции Германии, он попал в плен к Красной Армии, а в следующем году признанный в государственной измене был повешен.