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«От Куликова поля до Великой Отечественной». Главные предатели в истории России

История
«От Куликова поля до Великой Отечественной». Главные предатели в истории России

В истории любого народа есть свои герои, которые приумножили его богатство, спасли от страшной напасти, стали образцом для подражания. Однако летопись человечества пишется не только ими, немаловажную роль играют и их оппоненты – предатели, которые изменили соратникам, единомышленникам, родине. Тысячелетняя история России, полная величайших свершений и трагических моментов, не отличается в этом от других.

Князь Олег Рязанский

«От Куликова поля до Великой Отечественной». Главные предатели в истории России

Татаро-монгольское иго было тяжелой ношей для русских земель. Неоднократные набеги кочевников и выплата дани в Орду на долгое время замедлили развитие России. Однако с укреплением власти московских князей начался долгий путь по освобождению от этой зависимости. Одним из решающих этапов этой борьбы стала Куликовская битва.

Рязанский князь Олег Иоаннович уклонился участия в этом сражении, а после вступил в союз с ханом Мамаем и литовским князем Ягайло. Через несколько лет он выдал Москву на разграбление хану Тохтамышу. Современники были уверены, что Олег – предатель, чье имя проклято во веки веков.

Однако исследователи не исключают версии того, что рязанский князь был разведчиком в Орде. Договор с Мамаем позволил ему знать все детали похода ордынских войск на Москву. Эту информацию он мог передавать Дмитрию Ивановичу, будущему Донскому.

Андрей Курбский

«От Куликова поля до Великой Отечественной». Главные предатели в истории России

Ближайший друг первого русского царя Ивана Грозного, член «Избранной рады», князь Андрей Курбский долгое время работал на благо России. Однако жестокая политика самодержца по отношению к боярству заставила последнего бежать в Литву. Получив такого ценного специалиста, польский король пожаловал ему несколько имений, а также включил в члены Королевской рады.

Там в «эмиграции» Курбский написал известный политический трактат, обвиняющий Грозного в деспотизме – «История о великом князе Московском». Однако реальное предательство произошло в 1564 году, когда князь возглавил одну из польских армий в войне против России.

Генерал Власов

«От Куликова поля до Великой Отечественной». Главные предатели в истории России

По прошествии Великой Отечественной войны это имя стало нарицательным, обозначающее предателя. Более того, к власовцам пренебрежительно относились и сами нацисты. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер называл его «перебежавшей свиньей и дураком».

Попав в плен под Ленинградом генерал Андрей Власов сознательно пошел на сотрудничество с Третьим рейхом. Он консультировал немецкое командование как лучше бороться с советскими войсками. Впоследствии он организовал Русскую Освободительную армию (РОА), которая участвовала в борьбе против партизанского движения, совершала военные преступления против мирных граждан. В 1945 году после капитуляции Германии, он попал в плен к Красной Армии, а в следующем году признанный в государственной измене был повешен.

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