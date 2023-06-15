Не предусмотрено мандатом: аналитик Джаралла рассказал о причинах низкой эффективности и беспомощности миссии ООН в Мали

Политический аналитик Владимир Джаралла отметил, что низкая эффективность миротворческой миссии ООН в Мали (МИНУСМА) напрямую связана с узким кругом полномочий ее мандата и непониманием руководства Организации Объединенных Наций особенностей обстановки в африканском государстве.
«Главная проблема в ее мандате. Дело в том, что международные силы ООН формируются коалицией нескольких государств по резолюции и с согласия Совета Безопасности ООН, который принимает соответствующее постановление. При этом всегда оговаривается уровень их полномочий. В некоторых случаях миротворцы не имеют даже легкого вооружения, выполняя роль исключительно наблюдателей», — заявил политолог.
Джаралла уверен, что большая часть миротворческих миссий ООН не имеет ни полномочий, ни возможностей для выполнения собственных целей. Он подчеркнул, что единственная миссия Организации Объединенных Наций, которая смогла выполнить поставленные перед ней задачи, была в Демократической Республике Конго в 1960-х годах. По его мнению, только во время конголезского кризиса контингент ООН показал какую-либо эффективность и доказал необходимость своего существования.
«В целом, за всю историю ООН миротворцы участвовали в боевых действиях и выполняли эту [миротворческую] функцию только один раз — в 60-е годы в Конго. Поэтому их пребывание — это в значительной степени стремление развести стороны, которые к этому моменту уже готовы. Пример этого — миссия ООН на Ближнем Востоке, где она находится между Израилем и арабскими государствами, Ливаном и Сирией, прежде всего», — указал аналитик.
Джаралла заявил, что с МИНУСМА в Мали ситуация принимает совершенно другой оборот. По его словам, обстановка в западноафриканском государстве является абсолютно непривычной и неизвестной для «голубых касок». Политолог подчеркнул, что именно непонимание происходящего и отсутствие полномочий для активного участия является главной проблемой миротворческой миссии ООН.
«Ситуация в Мали в значительной степени отличается. Прежде всего, здесь нет сторон, а есть только одна сторона, о которой можно говорить как о государстве, — собственно, власти Мали. Тех, кто им противостоит, невозможно вывести в какой-то единый центр или единое образование. Это разрозненные группы. И кроме того, мандат ООН не предусматривает чего-то большего, чем то, что есть сейчас. Поэтому в значительной степени их деятельность оценивается по меньшей мере как неэффективная, а по большей — как бессмысленная», — резюмировал аналитик.
На данный момент ООН проводит по меньшей мере шесть из 12 миротворческих миссий, затрагивающих Африку, однако заявленные международной организацией цели так и не были достигнуты.