Не предусмотрено мандатом: аналитик Джаралла рассказал о причинах низкой эффективности и беспомощности миссии ООН в Мали

Джаралла уверен, что большая часть миротворческих миссий ООН не имеет ни полномочий, ни возможностей для выполнения собственных целей. Он подчеркнул, что единственная миссия Организации Объединенных Наций, которая смогла выполнить поставленные перед ней задачи, была в Демократической Республике Конго в 1960-х годах. По его мнению, только во время конголезского кризиса контингент ООН показал какую-либо эффективность и доказал необходимость своего существования.