Запад даже не пытался встать на путь переговоров с Россией по поводу конфликта на Украине. Об этом заявила левый политик из ФРГ Сара Вагенкнехт.
Депутат отметила, что Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают оказывать поддержку Киеву, что приводит к еще большему количеству жертв. Отказ от содержания ВСУ позволил бы принудить украинские власти пойти на диалог с Москвой, пояснила она.
«Пока Запад поддерживает Зеленского в том, что он не отступает от своих максимально достижимых целей, добиться успеха на переговорах не получится», — сказала Вагенкнехт в эфире политического ток-шоу.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала перспективу к установлению контакта с киевским режимом. По ее словам, Украина отвергает любые возникающие возможности прийти к консенсусу с РФ.