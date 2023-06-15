Немецкий политик Вагенкнехт призвала Запад подтолкнуть Киев к компромиссу с Москвой

Депутат отметила, что Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают оказывать поддержку Киеву, что приводит к еще большему количеству жертв. Отказ от содержания ВСУ позволил бы принудить украинские власти пойти на диалог с Москвой, пояснила она.