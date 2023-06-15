«Никому не помогали»: Пригожин опроверг слухи о помощи олигархов со «снарядным голодом»

Накануне на сайте бизнесмена Олега Дерипаски появилась информация о том, что он помог вывезти из города 350 детей, сообщили журналисты издания DailyMoscow. Они попросили Пригожина прокомментировать эти данные и высказать мнение, может ли глава ЧВК «Вагнер» рассчитывать на финансовую поддержку бизнесменов в борьбе со «снарядным голодом».