«Никому не помогали»: Пригожин опроверг слухи о помощи олигархов со «снарядным голодом»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи о содействии российских предпринимателей в Артемовске.
Накануне на сайте бизнесмена Олега Дерипаски появилась информация о том, что он помог вывезти из города 350 детей, сообщили журналисты издания DailyMoscow. Они попросили Пригожина прокомментировать эти данные и высказать мнение, может ли глава ЧВК «Вагнер» рассчитывать на финансовую поддержку бизнесменов в борьбе со «снарядным голодом».
Пригожин отметил, что не слышал о помощи жителям Артемовска, тем более детям, со стороны Дерипаски и других бизнесменов, таких как Виктор Вексельберг, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг или Юрий Ковальчук.
«Это такая очень странная история. По поводу снарядного голода, 100% никто из них даже палец о палец не ударит, чтобы кому-то помочь в рамках СВО со снарядами», — приводит заявление главы ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» не намерена подписывать контракт с Министерством обороны России по указу главы ведомства Сергея Шойгу.