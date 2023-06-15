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Военкор Коц: российские средства РЭБ снижают эффективность западного оружия в зоне спецоперации

Армия
Военкор Коц: российские средства РЭБ снижают эффективность западного оружия в зоне спецоперации

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы снижают эффективность оружия ВСУ западного производства на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, средства РЭБ успешно сбивают работу спутниковой навигации противника. Без нее боеприпасы, наводящиеся по GPS-координатам, не всегда попадают по целям.

Аналитик отметил, что западные радиостанции также оказались перед ними уязвимы. В связи с этим украинская армия стала реже использовать БПЛА на Запорожском направлении.

Коц подчеркнул, что самыми эффективными комплексами РЭБ являются «Мурманск-БН», «Хибины» и «Красуха-4». Они способны не только глушить радиосигналы, но также заниматься радиоразведкой и создавать помехи.

«Это и есть тот самый асимметричный ответ на поставки западных вооружений, который способна дать Россия — хирургический разрез вместо удара кувалды», — заявил военкор.

Ранее стало известно, что российская компания программного обеспечения «Астраком» создала беспилотник «Патриот». Он может успешно противостоять средствам РЭБ противника.

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