Военкор Коц: российские средства РЭБ снижают эффективность западного оружия в зоне спецоперации

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы снижают эффективность оружия ВСУ западного производства на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.
По его словам, средства РЭБ успешно сбивают работу спутниковой навигации противника. Без нее боеприпасы, наводящиеся по GPS-координатам, не всегда попадают по целям.
Аналитик отметил, что западные радиостанции также оказались перед ними уязвимы. В связи с этим украинская армия стала реже использовать БПЛА на Запорожском направлении.
Коц подчеркнул, что самыми эффективными комплексами РЭБ являются «Мурманск-БН», «Хибины» и «Красуха-4». Они способны не только глушить радиосигналы, но также заниматься радиоразведкой и создавать помехи.
«Это и есть тот самый асимметричный ответ на поставки западных вооружений, который способна дать Россия — хирургический разрез вместо удара кувалды», — заявил военкор.
Ранее стало известно, что российская компания программного обеспечения «Астраком» создала беспилотник «Патриот». Он может успешно противостоять средствам РЭБ противника.