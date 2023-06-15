Дудаков: провал контрнаступа ВСУ вызовет в США скандал из-за растраты денег

Как показал аудит Пентагона, американские вооружения, предназначенные для ВСУ, перебрасываются сначала в Польшу, а уже оттуда – на Украину. Причем эти поставки осуществляются без каких-либо сопроводительных документов, то есть бесконтрольно – никто не отслеживает, какие именно вооружения, в каком количестве и с каким сопутствующими товарами, куда отправляются.