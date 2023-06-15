Дудаков: провал контрнаступа ВСУ вызовет в США скандал из-за растраты денег

Американская военная помощь, которая поставляется Украине через Польшу, практически никак не контролируется. Это стало ясно в результате аудиторской проверки, проведенной Пентагоном.
Об этом в беседе с информагентством SM.News рассказал политолог-американист Малек Дудаков, по мнению которого именно провал разрекламированного украинского контрнаступления станет причиной скандала по поводу растраты средств, выделенных властями США на помощь Киеву.
Как показал аудит Пентагона, американские вооружения, предназначенные для ВСУ, перебрасываются сначала в Польшу, а уже оттуда – на Украину. Причем эти поставки осуществляются без каких-либо сопроводительных документов, то есть бесконтрольно – никто не отслеживает, какие именно вооружения, в каком количестве и с каким сопутствующими товарами, куда отправляются.
Таким образом, объяснил эксперт, на военных базах в Польше не могут установить, поставили ли США то, что обещали украинским военным, и что именно американцы гарантировали поставить ВСУ.
Вся эта ситуация с бесконтрольным перемещением большого числа оружия и военной техники грозит тем, что часть вооружений может оказаться на черном рынке.
Тем более, что не так давно переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin американского производства уже были обнаружены у границ США в руках мексиканских наркокартелей.
«Пентагон постоянно путается в показаниях — сколько вооружений было поставлено Украине. Все эти скандалы с расхищением военных траншей дают дополнительный козырь законодателям в Конгрессе, стремящимся их подсократить. А если и украинское контрнаступление провалится, то в Вашингтоне начнут задавать еще больше неудобных вопросов о растрате военной помощи США», – заявил по этому поводу Малек Дудаков.
Напомним, ранее, вскоре после того, как ВСУ подорвали плотину Каховской ГЭС, вызвав тем самым затопление расположенных ниже по течению Днепра регионов, президент США Джо Байден заявил, что американская администрация продолжит оказывать военную помощь Украине.