Японские власти ведут переговоры с США о поставках снарядов для Украины

Токио ведет переговоры с США о поставках артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщили обозреватели американского изданияThe Wall Street Journal .
Япония мотивирует возможность поставки в Соединенные Штаты снарядов калибра 155 миллиметров соглашением от 2016 года об обмене боеприпасами, передает РИА LIVE24.RU. Полученные снаряды будут использованы для поддержки Киева в противостоянии с Москвой.
В Пентагоне подчеркнули, что США продолжат сотрудничество и взаимодействие с Японией, равно как и с другими странами, в том, что касается поддержки Украины. Количество снарядов, планируемых к японцами передаче Америке, пока неизвестно.