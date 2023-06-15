Медведев ответил на заявление Столтенберга о возможном членстве Украины в НАТО

Сигналы о готовности НАТО принять Украину в Альянс после окончания конфликта свидетельствуют о том, что в ближайшее время «спокойствие пока не предвидится». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, именно так можно расценивать заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что на ближайшем саммите НАТО будет рассмотрен вопрос о приеме Украины в состав военного блока после завершения боевых действий.
Россию такой вариант развития событий не устраивает, отметил Медведев.