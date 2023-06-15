«Кто такой Слуцкий, чтобы поправлять великого Жириновского?»: Пригожин об исправлениях нейросети, обученной на выступлениях основателя ЛДПР

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал изменения, которым подверглась нейросеть, обученная на научных публикациях, интервью и выступлениях основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
По словам создателя «оркестра», нейросеть начала демонстрировать прекрасные результаты, однако это не понравилось новому главе ЛДПР Леониду Слуцкому. После этого разработчики получили команду полностью переделать нейросеть.
По словам бизнесмена, в свое время Владимир Жириновский был настроен достаточно критично к тому, что сегодня происходит в России. Именно поэтому работа нейросети была подвергнута изменениям, фактически Слуцкий решил вмешаться в мысли Жириновского, отметил Пригожин.
«Кто вообще такой Слуцкий, чтобы вмешиваться в мысли Жириновского? Насколько я знаю, Жириновский там камень на камне не оставлял от того, что происходит сегодня в России, а Слуцкий все это кастрировал, для того чтобы все было похоже на Слуцкого. Еще раз вопрос: кто такой Слуцкий, чтобы поправлять великого Жириновского?» — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Презентация нейросети «Жириновский», которая генерирует ответы на вопросы от лица основателя ЛДПР, прошла на полях Петербургского международного экономического форума.