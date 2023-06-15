«Кто такой Слуцкий, чтобы поправлять великого Жириновского?»: Пригожин об исправлениях нейросети, обученной на выступлениях основателя ЛДПР

По словам бизнесмена, в свое время Владимир Жириновский был настроен достаточно критично к тому, что сегодня происходит в России. Именно поэтому работа нейросети была подвергнута изменениям, фактически Слуцкий решил вмешаться в мысли Жириновского, отметил Пригожин.