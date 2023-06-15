В СПЧ осудили требование украинцев установить памятник акуле, убившей россиянина

Насмешки украинцев над гибелью россиянина, которого буквально неделю назад в Египте загрызла акула, возмутили главного редактора ИА Regnum, члена Совета по правам человека (СПЧ) Марину Ахмедову. В материале «Специально для RT» она пишет, что «главный людоед» в этой истории отнюдь не напавший хищник.
На прошлой неделе, 8 июня, 23-летний житель Архангельской области погиб в результате нападения акулы рядом с отелем Dream Beach в египетской Хургаде. Молодой человек скончался на глазах очевидцев и своего отца. Произошедшее вызывало широкий общественный резонанс, в том числе неуместные комментарии и действия жителей Украины.
На сайте киевской городской администрации появилась петиция с требованием установить на площади памятник акуле, растерзавшей туриста. Более того, сооружение предлагают украсить фонтаном — на момент выхода статьи Ахмедовой инициатива собрала около трех тысяч подписей. Для дальнейшего рассмотрения ей нужно набрать еще шесть тысяч голосов.
«Сомнений нет, [что петиция соберет необходимое количество подписей — Прим. ред.] из-за количества шуток и мемов, которые выдала Украина после трагедии. Там был и начальник ГУР [Кирилл] Буданов, торжественно пожимающий акуле плавник в знак благодарности за убийство россиянина. И девушки, рыдающие в TikTok над тушей "великой рыбы"», — возмутилась Ахмедова.
Подобные шутки, которые со стороны украинцев не прекращались и «становились разнузданней», идут против природы человека и его психики. В данном случае поведение глумящихся показало «запашок разложения личности», подчеркнула журналист. Однако на Украине считают, что смеяться над человеческой гибелью «можно и даже нужно».
«Проявлять же гуманизм к россиянину, порванному акулой, то есть ["по мнению психологов украинского разлива"] к потенциальному убийце украинцев, — это все равно, что уничтожать сам гуманизм. Дьявольская логика, согласитесь. В конце концов, говорили психологи, если бы акула съела ирландца, украинцы бы расстроились: они же нормальные люди. Но она съела россиянина. Как тут не радоваться?» — рассуждает Ахмедова.
Ранее пользователи Сети раскритиковали реакцию бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса, который пошутил над растерзанным акулой гражданином России. В частности, комментаторы указали политику, что нельзя высмеивать ситуацию только из-за русского происхождения погибшего. Подробности — в материале «Политики Сегодня».