В СПЧ осудили требование украинцев установить памятник акуле, убившей россиянина

На сайте киевской городской администрации появилась петиция с требованием установить на площади памятник акуле, растерзавшей туриста. Более того, сооружение предлагают украсить фонтаном — на момент выхода статьи Ахмедовой инициатива собрала около трех тысяч подписей. Для дальнейшего рассмотрения ей нужно набрать еще шесть тысяч голосов.