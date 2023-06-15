Вода, вышедшая из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции, движется к побережьям Болгарии и Румынии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Хлынувший поток уже достиг Черного моря. Велика вероятность, что вода может быть заражена. Сейчас она движется вдоль побережья и в скором времени может достичь Болгарии и Румынии, подчеркнул Сальдо.
«Тут уже политический момент, что те, кто давал команду на разрушение плотины, они знали, что это произойдет, а значит, им напевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут», — сообщил он телеканалу НТВ.
Киевские власти целенаправленно разрушили Каховскую ГЭС перед Днем России, чтобы испортить праздник, подчеркнул Сальдо. Стоит отметить, что в результате ЧП, по последним данным, погибли 18 человек.