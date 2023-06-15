Последнее предупреждение главы МИД России Сергея Лаврова вынудило США искать оправдания своим действиям. Это заметил политолог Драго Боснич.
Аналитик напомнил о размещении американского ядерного оружия на европейской территории и польским выпадам на этом фоне. В ответ Москва приостановила участие в СНВ-III и договорилась разместить ядерные боеголовки в Белоруссии. Тем самым страна продемонстрировала, что не потерпит провокаций, передает «ПолитРоссия».
«Последнее предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Вашингтон, округ Колумбия, настаивает на передаче киевскому режиму F-16, способных нести ядерное оружие, прекрасно иллюстрирует это», — отметил Боснич материале для InfoBrics.
Политолог сделал вывод, что заявление российского министра иностранных дел выбило Вашингтон из равновесия. По его словам, западные лидеры сразу постарались поумерить пыл взволновавшихся граждан, говоря, что РФ якобы «нагнетает страх».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT раскрыла ключевое условие нормализации отношений с коллективным Западом. По ее мнению, это возможно только при прекращении накачивания Украины оружием.