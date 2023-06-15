InfoBrics: последнее предупреждение Лаврова в адрес США стало неожиданностью для страны

Аналитик напомнил о размещении американского ядерного оружия на европейской территории и польским выпадам на этом фоне. В ответ Москва приостановила участие в СНВ-III и договорилась разместить ядерные боеголовки в Белоруссии. Тем самым страна продемонстрировала, что не потерпит провокаций, передает «ПолитРоссия».